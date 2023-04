Beat Villiger: Zuger Regierungsrat nahm Crack und fuhr dann mit dem Auto herum

Laut «Zentralplus» lenkte er am Tag nach dem Kokainkonsum fahrunfähig ein Auto. Daraufhin kontrollierte ihn die Polizei.

Der ehemalige Regierungsrat des Kantons Zug, Beat Villiger, wurde wegen Kokainkonsums verurteilt. Villiger konsumierte im August 2022 Crack. Von Crack, das auf der Droge Kokain basiert, soll er sechs bis sieben Züge inhaliert haben. Am nächsten Tag fuhr Villiger in fahrunfähigem Zustand im Luzerner Stadtzentrum mit dem Auto umher, wo er kurz darauf von der Polizei an einer Tankstelle angehalten und kontrolliert wurde.