Joey Jordison - Ex-Schlagzeuger der Band Slipknot stirbt mit 46 Jahren

Jordison war der, der 1995 vorschlug, die Band von Meld, noch früher Pale Ones, in Slipknot zu ändern. In voller Besetzung zählte die Band neun Mitglieder. Mit Masken spielte sich die Band an die Spitze des Nu-Metal und begeisterte Tausende von Fans. Jordison war bekannt für seine Schlagzeugsoli und spielte neben Slipknot in zahlreichen anderen Bands.