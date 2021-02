Emma Coronel Aispuro : Ex-Schönheitskönigin war der Kopf hinter «El Chapos» Sensationsflucht

Sie ist die Ehefrau von Drogenbaron Joaquín «El Chapo» Guzmán und kennt das Drogengeschäft, seit sie ein Kind ist. Jetzt ist Emma Coronel Aispuro festgesetzt worden. Die Vorwürfe gegen die einstige Schönheitskönigin wiegen schwer.

Emma Coronel Aispuro, ehemalige Schönheitskönigin und Ehefrau des mexikanischen Drogenbarons Joaquín «El Chapo» Guzmán, ist in den USA verhaftet worden . Die 31-Jährige wurde am Flughafen Washington Dulles im Staat Virgina wegen Vorwürfen des internationalen Rauschgifthandels festgesetzt, gab das US-Justizministerium bekannt.

Coronel besitzt sowohl die mexikanische als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Heute, Dienstag, soll sie vor einem Bundesgericht in Washington erscheinen. Ihr wird vorgeworfen, ihrem seit 2019 inhaftierten Ehemann bei der Führung seines milliardenschweren Drogenkartells geholfen zu haben. Gerichtsunterlagen zufolge überbrachte Coronel ihrem Ehemann zwischen 2012 und 2014 Nachrichten, die im Zusammenhang mit dessen Drogengeschäften und dem Schmuggel von Kokain, Meth und Heroin standen.

Sie soll Kopf hinter Sensationsflucht gewesen sein

Zudem habe sie «El Chapo» mehrfach geholfen, sich dem Zugriff der Behörden in Mexiko und den USA zu entziehen. Mehr noch: Coronel, die den doppelt so alten Drogenkönig mit 17 Jahren geheiratet hatte, soll der Kopf hinter der spektakulären Flucht gewesen sein, durch die «El Chapo» 2015 aus einem mexikanischen Gefängnis in die Freiheit entwischte.