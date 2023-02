Influencerin Abby Choi ist tot, Leiche im Kühlschrank

Im Januar war Abby Choi an der Fashion-Week in Paris unterwegs.

Der Fall erinnert an die Netflix-Serie um den Serienmörder Jeffrey Dahmer und ist nichts für schwache Neven: Am 15. Februar teilte Abby Choi noch ein Foto von sich auf der Titelseite des Hochglanz-Magazins «L’Officiel Monaco», wenige Tage später ist die chinesische Influencerin aus Hongkong tot. Beamte entdeckten die Leiche der 28-Jährigen im Haus der Familie ihres Ex-Mannes – zumindest das, was von ihr übrig geblieben ist.