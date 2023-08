Carlo Janka und seine Jennifer erwarten ihr drittes Kind

Freudige Nachrichten aus dem Bündnerland: Der ehemalige Ski-Star Carlo Janka (36) und seine Ehefrau Jennifer (35) werden zum dritten Mal Eltern, wie sie in einem humorvollen Instagram-Beitrag verraten. Auf einem Bild posiert das Elternpaar mit goldenen Zahlen-Luftballons vor seinen Kindern Ellie (3) und Lio (1), die auf Bobbycars sitzen . Auch ein dritter – noch unbesetzter – Bobbycar ist schon parat. Dazu schreibt er: «Ein Platz in der Startaufstellung ist noch frei, welch ein Glück, denn wir erwarten Baby Nummer drei!»

Bei den Jankas sind bald alle Zimmer besetzt

Der Ex-Profisportler und die Ernährungsberaterin sind seit 2017 ein Paar. In romantischer Bergkulisse gaben sie sich schliesslich 2021 in St. Moritz das Jawort. Kurz zuvor waren die beiden in ihr Alpenchalet mit viel Holz, weissen Elementen und vor allem grossen Fensterfronten eingezogen. In einem früheren Interview mit der «Schweizer Illustrierte» verrieten sie, dass ihr neues Zuhause über drei Kinderzimmer verfüge. «Das wäre dann auch das Maximum», witzelte Jennifer. Somit dürfte mit dem kommenden Bébé die Familienplanung abgeschlossen sein.