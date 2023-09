Beat Feuz: Ehemaliger Ski-Star wird neuer SRF-Experte

Beim SRF meint Feuz: «Im Januar bin ich gegen die Athleten noch Rennen gefahren. Nun von einer anderen Seite dabei zu sein und die Entwicklung im Skisport weiter verfolgen zu können, reizt mich extrem.» Ihn freue es nun extrem darüber dzu diskutieren. Seinen ersten Einsatz hat der Ski-Pensionär bei den Rennen am 11. und 12. November in Zermatt.

Daniel Bolliger, Leiter Live bei SRF Sport, freut sich über die hochkarätige Verstärkung im Ski-Expertenteam: «Beat Feuz feierte als Aktiver viele grosse Siege und weiss daher genau, worauf es ankommt, um im Weltcup Erfolg zu haben. Seine Liebe zum Skisport und insbesondere zu den Abfahrtsklassikern in Wengen oder Kitzbühel kann er nun am Mikrofon an unsere Skifans weitergeben. Seine bodenständige Art wird unsere Berichterstattung bereichern.»

Fünfer-Team beim SRF

16 Weltcuprennen gewann Beat Feuz in seiner grossen Karriere. Zwischen 2017 und 2021 holte er sich vier Mal in Folge die Kristallkugel für den Gesamtsieg in der Abfahrtwertung. 2022 krönte er seine Laufbahn mit dem Sieg in der Abfahrt der Olympischen Spiele in Peking. 2017 wurde er in dieser Disziplin auch Heim-Weltmeister.