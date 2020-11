Schwere Krankheit : Ex-Skistar Doris De Agostini mit 62 Jahren gestorben

Der Schweizer Skisport hat eine seiner grössten Athletinnen verloren: Die Abfahrtsspezialistin aus Airolo, Doris De Agostini, ist nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.

An den Weltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen gewann sie die Bronzemedaille in der Abfahrt.

Die Abfahrtsspezialistin aus Airolo gewann zwischen 1976 und 1983 acht Rennen und fuhr insgesamt 19 Mal aufs Podest. Bereits als 17-Jährige gewann De Agostini in Bad Gastein ihr erstes Welcuprennen. Sie nahm 1976 in Innsbruck und 1980 in Lake Placid an Olympischen Spielen teil. An den Weltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen gewann sie die Bronzemedaille in der Abfahrt.