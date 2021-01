Festnahme in Florida : Ex-Soldat rief zu Gewalt gegen Trump-Fans auf

Wenige Tage, bevor die Präsidentschaft von Donald Trump zu Ende geht, ist ein ehemaliger Soldat festgenommen worden. Er rief dazu auf, die Proteste gegen Joe Bidens Amtseinführung bewaffnet zu stoppen.

Inmitten der angeheizten Stimmung in den USA vor der Amtseinführung von Präsident Joe Biden haben die Bundesbehörden in Florida einen Mann wegen Aufrufs zur Gewalt gegen Demonstranten festgenommen. Der Mann aus Tallahassee habe zu einer bewaffneten Reaktion auf zu erwartende Proteste vor dem Regierungssitz des Bundesstaates Florida aufgerufen, teilte das Justizministerium am Freitag mit.