Bekannt durch Lewinsky-Skandal : Ex-Sonderermittler Kenneth Starr ist tot

Starr wurde durch seine Rolle in der Untersuchung der Lewinsky-Affäre des damaligen Präsidenten Bill Clinton bekannt. (14. April 1999)

Ist in Texas an Komplikationen infolge einer Operation gestorben: Kenneth Starr. (18. September 2018)

Der für seine Rolle als Sonderermittler im Lewinsky-Skandal bekannte US-Jurist Kenneth Starr ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er am Dienstag mit 76 Jahren in Houston im US-Bundesstaat Texas an Komplikationen infolge einer Operation.