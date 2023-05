Basel: Ex-Spitzenfechterin Gianna Hablützel-Bürki muss vor Gericht

2000 gewann sie an den Olympischen Spielen in Sydney Silber im Einzel- und Teamwettbewerb.

Im Vorfeld der Vorstandswahlen des Verbands im Frühling 2021 machte die Baslerin auf Social Media Stimmung gegen den damals amtierenden Vorstand. Diesem warf sie in corpore vor, die Ethik-Charta von Swiss Olympic zu missachten und Wahlstimmen zu kaufen. Den schwerwiegenden Vorwurf der Bestechung wollten die Beschuldigten nicht auf sich sitzen lassen. Fünf der Beschuldigten reagierten auf den Post mit einer Klage. Den Tatbestand der Verleumdung soll Hablützel-Bürki gleich mehrfach erfüllt haben, weil sie den Post am 7. Mai 2021 sowohl auf Facebook als auch auf Linkedin veröffentlichte.

Ihr droht eine empfindliche Busse

Nach einer superprovisorischen Verfügung löschte Hablützel-Bürki die beanstandeten Posts am 12. Mai 2021. Nachgeben will die Fechterin aber nicht. Den Strafbefehl, den die Basler Staatsanwaltschaft am 20. Juni 2022 erliess, ficht die 53-Jährige an. Die Staatsanwaltschaft hatte sie zu einer bedingten Geldstrafe von 8100 Franken sowie einer Busse von 1600 Franken verurteilt, zusätzlich wären ihr Verfahrenskosten in der Höhe von 656 Franken aufgebrummt worden.