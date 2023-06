Strafgericht Basel-Stadt: Ex-Spitzenfechterin Gianna Hablützel-Bürki wegen Verleumdung verurteilt 

Als Spitzenfechterin ist Gianna Hablützel-Bürki so weit gekommen, wie noch keine andere Frau oder kein Mann aus der Schweiz vor und nach ihr. Vom Spitzensport hat sich die 53-Jährige zwar schon lange zurückgezogen, doch kampflustig ist sie noch immer. Angelegt hat sie sich nämlich mit der Basler Staatsanwaltschaft , die einen Strafbefehl wegen Verleumdung gegen sie erliess. Diesen wollte sie nicht auf sich sitzen lassen. Ihre Anwältin hat vor dem Gericht dafür plädiert, Hablützel-Bürki vollumfänglich freizusprechen. Die Kampfsportlerin und ihre Verteidigung wurden mit ihrer Anfechtung aber ausgebremst: Richter Mehmet Sigirci bestätigte den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft. Gianna Hablützel-Bürki wurde am Donnerstag wegen mehrfacher Verleumdung verurteilt.

«Ist in demokratischem Land schwerer Vorwurf»

Den schwerwiegenden Vorwurf der Bestechung wollten die Beschuldigten nicht auf sich sitzen lassen. Fünf der sieben Beschuldigten reagierten mit einer Klage wegen mehrfacher Ehrverletzung – und die wurde am Donnerstag bestätigt. Wie Richter Sigirci ausführte, ist eine Verleumdung unter anderem eine qualifizierte üble Nachrede, die Behauptungen enthält, von denen der Täter oder die Täterin genau weiss, dass sie unwahr sind. Und: «Den Leuten vorzuwerfen, dass sie Wahlen gekauft haben, ist in einem demokratischen Land ein schwerer Vorwurf.»

Zudem habe Hablützel-Bürki die Aussagen in ihren Social-Media-Posts nicht als Fragen formuliert, sondern als Tatsachen dargestellt. Wenn ein Durchschnittsbürger oder eine -bürgerin diese Aussagen lese, dann bleibe an der Person der Eindruck haften, dass sich diese Personen tatsächlich schuldig gemacht hätten. «Sie werden in ihrem Charakter heruntergesetzt, als Personen, denen so ein Verhalten tatsächlich zuzutrauen ist», so Sigirci.