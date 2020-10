Systematische Gewalt in Magglingen? Ex-Sportlerinnen erheben schwerste Vorwürfe gegen den Turnverband

Ehemalige Spitzenathletinnen berichten über schlimme Zustände im Leistungszentrum in Magglingen.

Angst- und Essstörungen, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen und Suizidgedanken. Von all diesen Dingen berichten ehemalige Schweizer Spitzen-Turnerinnen und Gymnastinnen im «Magazin» vom Samstag.

Sie alle haben im Zeitraum zwischen 2005 und 2020 im Leistungszentrum des Schweizerischen Turnverbands (STV) in Magglingen oberhalb Biel trainiert. Und sie alle erheben schwere Vorwürfe gegenüber dem Verband, sprechen von menschenunwürdigen Vorkommnissen und psychischer Gewalt von Seiten der Trainer und Betreuer.

Der STV und sein Leistungszentrum kamen bereits in diesem Sommer in die Schlagzeilen, als sich ehemalige Gymnastinnen bei verschiedenen Schweizer Medien meldeten, um Vorwürfe öffentlich zu machen. In der Folge entliess der Turnverband die Nationaltrainerin der Rhythmischen Gymnastik und suspendierte seinen Spitzensportchef.