Bundesliga: Augsburgs Ermedin Demirovic tritt Gegner blutig

In der Bundesliga beendet Hoffenheim eine Serie von 15 Spielen ohne Sieg.

Unglaubliche Hoffenheim-Serie endet

Wettbewerbsübergreifend 15 Spiele hatte Hoffenheim auf seinen Sieg warten müssen. Nach dem 3:1 gegen die ebenfalls mitten in der Krise steckende Hertha hat die Horror-Serie endlich ein Ende. Stürmer Andrej Kramaric liess mit seinen beiden Penaltytreffern Trainer Pellegrino Matarazzo früh aufatmen. Für den Hoffenheim-Coach war es der erste Sieg im sechsten Spiel. Zum Saisonstart war er bis zu seiner Entlassung mit Stuttgart ebenfalls neun Spiele ohne Vollerfolg geblieben.

Hochspannung im Tabellenkeller

Dank des 3:0 im Direktduell gegen die Hertha verlässt Hoffenheim den letzten Platz. Neben den Berlinern zieht die TSG auch an Stuttgart (0:1 gegen Wolfsburg) und Schalke (1:1 gegen Augsburg) vorbei und steht neu auf dem rettenden Platz 15. Neues Schlusslicht ist Stuttgart.

Bittere Woche für Leipzig

Auch Bochum feiert im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg. Gegen Leipzig kommt der VfL zu Hause zu einem überraschenden 1:0-Sieg. Bei RB schien die bittere 0:7-Klatsche gegen Manchester City und das damit verbundene Champions-League-Aus noch nicht ganz verkraftet. Die Bullen liessen in der Schlussphase Grosschancen am Laufmeter ungenutzt liegen. Bayern und Dortmund drohen nun an der Spitze weiter davonzuziehen.