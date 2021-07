Urteil Thurgauer Wahldebakel - Ex-Stadtschreiber schuldig gesprochen

Bei den Wahlen in den Grossen Rat am 15. März 2020 kam es laut Staatsanwaltschaft zu Wahlfälschung.

Der vorsitzende Richter des Dreiergremiums begründete das Urteil in diesen Minuten. Das Gericht sieht es als erwiesen, dass es bei den Grossratswahlen zur qualifizierten Wahlfälschung gekommen ist. Das Gericht habe die Wahlzettel angeschaut und eine erhebliche Anzahl Wahlzettel der SVP gesehen, die nicht gefaltet waren. Üblicherweise würden Wahlzettel gefaltet, auch solche, die an der Urne eingeworfen werden. Wenn es anders wäre, dann wären auch Wahlzettel anderer Parteien ungefalzt. Das sei höchstens in Einzelfällen so.