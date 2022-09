Strafgericht BL: Ex-Stiefvater blutig geschlagen – nun spricht der 19-Jährige über die Tat

20min/Steve Last

Er mache schon, seit er 14 sei, Probleme, so der siegreiche Privatkläger. Er sei auch schon mehrfach ihm gegenüber gewalttätig geworden.

Gegen den Marokkaner ist bei der Staatsanwaltschaft ein Verfahren hängig. Sein Aufenthalt in der Schweiz steht auf dem Spiel.

Ein Missverständnis sei der Grund gewesen, wieso er gewalttätig wurde, so der Mann heute. Er dachte, seine Mutter müsse ins Gefängnis.

Eine Frau bezichtigte ihren damaligen Noch-Ehemann im Frühling 2018 der Vergewaltigung, sexuellen Nötigung und noch weiterer Übergriffe. «Ich wurde mit Dutzenden wirren Vorwürfen konfrontiert, darauf war ich nicht vorbereitet», gab der heutige 56-Jährige an der Gerichtsverhandlung zu Protokoll.

Doch auf dem Anklagestuhl am Baselbieter Strafgericht sass im Juni 2022 nicht etwa der Mann, sondern dessen Ex-Frau. Seine Ex-Frau wurde vom Gericht im Sinne der Anklage wegen falscher Anschuldigung und versuchter Freiheitsberaubung schuldig gesprochen. Für den Mann endete in diesem Moment ein jahrelanger Justiz-Albtraum.

Was nach der Urteilsverkündung passierte, schockierte alle anwesenden Personen. 20 Minuten war vor Ort, als der 18-jährige Sohn der Verurteilten auf den Ex-Stiefvater zueilte und ihn unvermittelt mit einem platzierten Schlag auf die Brille zu Boden schlug. Der Wettkampfboxer rächte so die Verurteilung seiner Mutter. Er mache schon, seit er 14 sei, Probleme, so das Opfer. Er sei auch schon mehrfach ihm gegenüber gewalttätig geworden.