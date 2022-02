Belgien  – Ex-Stiefvater ersticht bekannten Tiktok-Star Luca

Dabei erlitt der 21-Jährige mehrere Stichwunden und starb wenig später. Der Täter stellte sich am Mittwochabend der Polizei.

Am Mittwoch eilte er seiner Mutter zu Hilfe, die von ihrem ehemaligen Partner attackiert wurde.

Nach ersten Informationen der belgischen Justiz wollte der 21-jährige Luca Pisciotto seine Mutter vor ihrem Ex-Partner Pietro beschützen. Dieser war schon länger für sein gewalttätiges Verhalten bekannt. Wie «7sur7» berichtet, wollte der Tiktoker eingreifen, als der Ex-Partner seine Mutter würgte. Daraufhin attackierte der Täter den jungen Mann mit einer Waffe. Er erlitt mehrere Stichwunden , insbesondere am Hals. Der 21-Jährige erlag später seinen Verletzungen. Seine Mutter wurde leicht verletzt.

Der Täter flüchtete, bevor der Rettungsdienst und die Polizei am Tatort in Grâce-Hollogne eintrafen. Am Mittwochabend stellte er sich schliesslich der Polizei. Der 21-Jährige war ein bekannter Tiktoker mit über 1,6 Millionen Abonnenten.