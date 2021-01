Die beiden Jungunternehmer machten in der Corona-Krise mit dem Import von Masken Millionen. Diese verkauften sie unter anderem an die Armeeapotheke und das deutsche Gesundheitsministerium. (Symbolbild)

Für H.K. war die Teilnahme am Geschäft der Ausweg aus seiner bisherigen kriminellen Laufbahn, wie er schildert . Mit acht Jahren sei der gebürtige Kroate in die Schweiz gekommen. Man habe ihn ausgelacht, weil er kein Deutsch konnte. Irgendwann geriet er auf die schiefe Bahn und landete im Gefängnis. Danach wollte er nur noch eines: viel Geld machen. Ursprünglich stammt er aus bescheidenen Verhältnissen: der Vater auf dem Bau, die Mutter Kellnerin.

Beziehung mittlerweile beendet

2019 heuerte er bei der Emix Consulting an. Er sollte für die Firma seine Balkan-Kontakte ins Spiel bringen – dafür wurde er mit zehn Prozent beteiligt. Das Resultat dieser Geschäftsbeziehung ist auf einem Foto zu sehen: K. steht in Shorts breit grinsend vor einem roten Ferrari, parkiert in einem Fussballstadion in Kroatien.