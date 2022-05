Rodersdorf SO: Ex-SVP-Gemeinderat wegen Tierquälerei verurteilt

Ein Bauer aus Rodersdorf SO hat wegen Tierquälerei einen Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft erhalten. Der Mann setzte einer trächtigen Kuh einen Nasenring ein , was bei Weibchen gemäss Tierschutzverordnung verboten ist. Die Tierschutzorganisation Basel Animal Save wurde auf den Fall aufmerksam und machte ihn im August 2021 öffentlich. Laut Tierschützer Olivier Bieli habe der mit einer Kette beschwerte Ring dem Tier «unvorstellbare Schmerzen» verursacht. Etwa zwei Wochen später wurde die Kuh vom Bauern aus unbekannten Gründen getötet .

Der Strafbefehl ist inzwischen rechtskräftig, er wurde vom Beschuldigten nicht angefochten. Gegen ihn wurde eine bedingte Geldstrafe von 80 Tagessätzen ausgesprochen. Das heisst, er muss sie nicht bezahlen, so lange er sich in der Probezeit nichts zu Schulden kommen lässt. Es ist auch ein Hinweis darauf, dass es sich um sein erstes festgestelltes Delikt dieser Art handelt. Der Mann amtete zum Tatzeitpunkt als Gemeinderat für die SVP und bildete Lernende auf seinem Hof aus.

Drohanrufe gegen Aktivisten

Basel Animal Save demonstrierte in Rodersdorf. Das Solothurner Veterinäramt nahm sich der Sache an und die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren wegen Tierquälerei. Danach wurde es still um den Fall. Am Dienstag verschickte die Tierschutzorganisation eine Mitteilung, laut der der Strafbefehl ergangen ist. Die Staatsanwaltschaft Solothurn bestätigte das auf Anfrage von 20 Minuten.