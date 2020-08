Im Alter von 87 Jahren Ex-Nati-Trainer Paul Wolfisberg ist verstorben

Der frühere Nationalmannschafts-Trainer Paul Wolfisberg ist tot. Der Luzerner prägte den Schweizer Fussball über Jahre hinweg.

Paul Wolfisberg ist tot. Im Alter von 87 Jahren ist der Luzerner in seiner Wohngemeinde in Horw verstorben. Angehörige aus dem näheren Umfeld bestätigten eine entsprechende Meldung der «Luzerner Zeitung». Die genaue Todesursache ist nicht bekannt gegeben worden. Gemäss Berichten müsse Wolfisberg allerdings einen Schwächeanfall erlitten haben und sei beim Besuch in einem Café verstorben.