USA Ex-Trump-Berater Bannon wegen Verdachts auf Betrug verhaftet

Steve Bannon, Trumps ehemaliger Chefberater, befindet sich in Haft. Ihm wird Betrug beim Bau der Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko vorgeworfen.

Steve Bannon, der ehemalige Wahlkampfberater von Präsident Donald Trump, wurde am 20. August in den USA verhaftet.

Der frühere Trump-Berater Steve Bannon ist am Donnerstag nach einer Betrugsanklage in New York festgenommen worden. Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft ihm und drei weiteren Personen vor, Geld aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko unrechtmässig verwendet zu haben.