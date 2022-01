Aus in Mönchengladbach – Ex-TV-Moderatorin Schaller schmeisst Job hin – aus Liebe zu Max Eberl

Die ehemalige Moderatorin von Tele 1 hatte dort im vergangenen Jahr einen neuen Job als Assistentin im Teammanagement angetreten. «Ihr Traumjob», wie sie damals sagte, «für den sie hart gekämpft» habe. «Für mich fühlt sich das an wie in der Champions League. Ich freue mich riesig!», sagte Schaller vergangenes Jahr gegenüber 20 Minuten.

Nun das überraschende Aus in Gladbach. Verlassen hatte Schaller den Verein bereits Ende Dezember. Grund ist ihre Liebesbeziehung zu Gladbach-Manager Max Eberl (48). Im Oktober 2021 wurde die Beziehung zwischen Schaller und dem Sportdirektor und Geschäftsführer von Gladbach öffentlich, als die deutsche Zeitung «Bild» Fotos publizierte, die sie und Eberl eng umschlungen am Spielfeldrand eines Amateurspiels zeigten. Nun also das Aus in Gladbach. Auf Anfrage wollte Schaller keine Fragen zum Thema beantworten.