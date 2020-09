Krise

170 Mitarbeiter entlassen

Als Reiseunternehmen ist Hotelplan stark von der Coronakrise betroffen. Im Juni hat die Migros-Tochter angekündigt, 170 Stellen abzubauen. Weiter muss der Reiseveranstalter 12 seiner 100 Filialen in der Schweiz schliessen. Eine Reduktion beim Personal und im Filialnetz sei unumgänglich, wie Hotelplan in einer Medienmitteilung schrieb. Weltweit ist das Reisegeschäft eingebrochen. Die Hotelplan-Gruppe muss deshalb nicht nur in der Schweiz Federn lassen: Auch in Deutschland und Grossbritannien kommt es zu Entlassungen – gesamthaft werden 425 Arbeitsplätze gestrichen.