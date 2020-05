«Ich bin völlig am Boden zerstört»

Ex-US-Goalie Hope Solo trauert um erschossenen Hund

In den sozialen Medien zeigt sich die 38-jährige Amerikanerin bestürzt über den Tod einer ihrer fünf Dobermänner.

Der «freundliche und liebevolle» Hund starb an einer Schussverletzung.

Sie gewann dreimal Gold bei den Olympischen Spielen, wurde Weltmeisterin, stand in All-Star-Teams und wurde als Fussballerin des Jahres ausgezeichnet. Nachdem die Amerikanerin Hope Solo Anfang April zudem noch Mutter zweier gesunder Zwillinge wurde, trifft sie nun ein schwerer Schicksalsschlag. In den sozialen Netzwerken trauert die 38-Jährige um einen ihrer geliebten Hunde.

Am Donnerstag war «Conan», einer ihrer fünf Dobermänner, rund 30 Meter vom Familiengrundstück davongerannt, woraufhin ein Unbekannter den Hund mit einer Kugel im Vorderbein traf. Drei Tage später, am vergangenen Sonntag, starb das Tier an der Schusswunde und infolge des hohen Blutverlusts.