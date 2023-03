Donald Trump: Ex-US-Präsident wieder bei Facebook aktiv

Nun will er Social Media offenbar wieder für seine dritte Kandidatur als US-Präsident nutzen.

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist nach mehr als zweijähriger Sperrung seines Nutzerkontos nach Facebook zurückgekehrt. «Ich bin zurück!», schrieb er in Grossbuchstaben in dem sozialen Netzwerk. Der 76-Jährige, der sich bereits im Wahlkampf für seinen dritten Anlauf auf das höchste Staatsamt befindet, teilte dazu ein altes Video, in dem er sich bei seinen Anhängern entschuldigt, sie warten lassen zu haben – es sei kompliziert.