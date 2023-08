Formel 1: Ex-Weltmeister Nico Rosberg erhält Selfie-Verbot

In der Formel 1 spricht man nun vom «Rosberg-Fluch».

In Ungern brachte der Deutsche mit seinen Selfies Red Bull und Mercedes kein Glück.

Ex-Formel-1-Star Nico Rosberg (38) ist ein gerngesehener Gast im Fahrerlager. Immer wieder analysiert er für den britischen «Sky»-Sender die Rennen der Motorsport-Königsklasse. Dabei hält der Deutsche auch seine Fans in sozialen Netzwerken immer wieder auf dem Laufenden. Rosberg postet gerne Selfies. Doch die kommen bei einem Rennstall gar nicht gut an.

Während des Grand-Prix-Wochenendes in Spa hatte das britische McLaren-Team nämlich einen nicht ganz ernst gemeinten Hinweis an der Garage angebracht. «Keine Rosberg-Selfies», stand auf dem Warnhinweis. Doch wieso strebt sich der Rennstall dermassen dagegen, auf einem Foto des Weltmeisters von 2016 verewigt zu werden? Das liegt am «Rosberg-Fluch», den die Konkurrenten zuletzt zu spüren bekamen.