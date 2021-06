Assistent von Rahmen  - Ex-YB-Spieler Silberbauer wird Co-Trainer beim FC Basel 

Der FC Basel 1893 verpflichtet Michael Silberbauer als Assistenztrainer der ersten Mannschaft. Der 39-jährige Däne wechselt vom FC Midtjylland in die Schweiz und komplettiert den Trainerstab von FCB-Cheftrainer Patrick Rahmen. Wie der Club in einer Mitteilung schreibt, unterschrieb Silberbauer einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison.

Silberbauer ist in der Schweiz kein Unbekannter. Er spielte in zwei Saisons bei den Berner Young Boys und absolvierte 31 Einsätze in der Super League. Ausserdem war er bereits als Trainer in der Schweiz aktiv. Er arbeitete als Co-Trainer beim FC Luzern und Biel, wo er den heutigen FCB-Trainer Rahmen kennenlernte.