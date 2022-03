Auston Matthews ist der beste Torschütze in der NHL und knackt einen Rekord

Matthews zweites Tor seines Hattricks gegen Seattle. Twitter/NHL

Darum gehts Der US-Amerikaner Auston Matthews ist aktuell der beste Torschütze in der NHL.

Am Dienstag erzielte der 24-Jährige seinen dritten Hattrick in dieser Saison.

Matthews sorgte vor sechs Jahren als 18-Jähriger bereits in der Schweiz für Furore.

Als hätte Auston Matthews am Montag der Rekord nicht gereicht, legte der US-Amerikaner in Diensten der Toronto Maple Leafs am Dienstag mit einem Hattrick gleich nach. Und untermauerte damit seine Position als bester Torschütze in der besten Eishockey-Liga der Welt. Nach 54 Spielen hat der 24-Jährige bereits 43 Tore erzielt. Zweitbeste in dieser Wertung sind der Deutsche Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) und der Ami Chris Kreider (New York Rangers), die in 58 Partien 38 Treffer beisteuerten.

Gegen Seattle Kraken gewannen die Leafs am Dienstag 6:4, Matthews markierte seinen sechsten NHL-Hattrick, den dritten bereits in dieser Saison. «Er ist der beste Spieler der Liga», sagt Teamkollege Michael Bunting. Und weiter: «Er ist bei weitem der beste Spieler. Er ist nicht nur offensiv so gut, sondern auch defensiv. Er ist ein Rundum-Paket, meiner Meinung nach.» Matthews ist auf bestem Weg, 63 Tore und 110 Scorerpunkte in dieser Regular Season zu erreichen. Der letzte Spieler, dem eine solch starke Ausbeute gelang, war Alex Owetschkin. Der Russe scorte vor 14 Jahren 65 Tore und machte insgesamt 112 Punkte.

Auston Matthews ist «on fire» – der 24-Jährige trifft in der NHL am Laufmeter. AFP

Franchise-Rekord eingestellt

«Ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es schwierig ist, überrascht von dem zu sein, was Auston leistet», sagt sein Trainer Sheldon Keefe. Und was sagt eigentlich der Mann der Stunde, der bereits als 18-Jähriger in der Saison 2015/16 für die ZSC Lions 40 Spiele absolvierte und dabei 49 Scorerpunkte beisteuerte, bevor er im NHL-Draft als Nummer eins von den Leafs gezogen wurde? «Ich fokussiere mich nur auf das aktuelle Spiel, versuche immer präsent zu sein. Ich probiere, was auch immer ich tun kann, um meinem Team auf verschiedene Weise zu helfen.» Ganz der Stürmer fügt er an: «Offensichtlich will ich aber auch scoren.»

Am Montag hatte Matthews noch die 40-Tore-Marke geknackt – zum vierten Mal in seinen sechs NHL-Saisons. Damit stellte er einen neuen Franchise-Rekord auf, das war zuvor nur einem anderen Leafs-Spieler gelungen: Darryl Sittler. «Das bedeutet mir viel. Ich spiele wirklich gerne hier, wir haben im Team ein gutes Verhältnis zueinander und wir haben viel Spass. Ich habe sehr gute Mitspieler und wir versuchen einfach, uns gegenseitig besser zu machen», liess Matthews verlauten. Ach ja, in den zwei Saisons, in denen Matthews die 40-Tore-Marke für Toronto nicht knackte, markierte er 37 respektive 34 Treffer – das unterstreicht, was für ein extrem starker Scorer der geborene Kalifornier ist.

Josi knackt 60-Punkte-Marke Roman Josi, dem Captain der Nashville Predators, gelang beim 2:1-Sieg gegen die Dallas Stars sein 60. Punkt in der aktuellen Saison. Der 31-Berner erzielte den Siegtreffer 82 Sekunde vor Spielende spektakulär: Er hämmerte die Scheibe von der blauen Linie ins Tor. Zum dritten Mal in elf Saisons bei den Predators übertraf Josi damit die 60-Punkte-Marke. (hua)