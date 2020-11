Bezirksgericht Meilen : Ex-ZSC-Vizepräsident veruntreute Geld, das für Junioren bestimmt war

Das Bezirksgericht Meilen hat den ehemaligen Vizepräsidenten des ZSC wegen Veruntreuung verurteilt. Der 57-Jährige zeigte sich geständig.

Statt an den Eishockey-Nachwuchs floss das Geld in die eigene Tasche: Das Bezirksgericht Meilen hat am Dienstag einen ehemaligen Vizepräsidenten des Eishockeyclubs ZSC zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt.