Kambodscha : Exemplar von extrem bedrohter Schildkrötenart legt 71 Eier

In Kambodscha sind mehrere Schildkrötenarten vom Aussterben bedroht. Jetzt hat ein Exemplar gleich 71 Eier gelegt.

In Kambodscha hat ein Exemplar einer extrem bedrohten Schildkrötenart in Gefangenschaft mehr als 70 Eier gelegt. Von vier unter der Obhut von Tierschützern aufgezogenen Exemplaren der Südlichen Flussschildkröte habe nun eines in einem Schutzzentrum in der Provinz Koh Kong im Südwesten Kambodschas 71 Eier gelegt, teilte die Tierschutzorganisation Wildlife Conservation Society (WCS) am Dienstag mit.