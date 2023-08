Mann entblösst sich – Psychiater erklärt Exhibitionismus

Entweder tauchte er in Damenunterwäsche oder ohne Unterbekleidung auf.

Ein Mann e ntblösste sich wiederholt in der Öffentlichkeit.

Das ist passiert

Ein 39-Jähriger entblösste sich im Frühjahr mehrfach auf dem Parkplatz einer Pädagogischen Hochschule in der Ostschweiz. In zwei Fällen trug er Damenunterwäsche, einen Tanga, mit durchsichtigem Oberteil. Bei einem weiteren Mal trug er gar keine Unterhose. Er wurde wegen mehrfacher sexueller Belästigung schuldig gesprochen. Hier wird der Fall ausführlich geschildert.

Das sagt ein Psychiater

Thomas Knecht, Psychiater, schätzt den Fall auf Anfrage von 20 Minuten ein. Dabei stellt er zwei Störungen der Sexualpräferenz, auch Paraphilien genannt, fest. «Beim Mann handelt es sich um einen DWT», so Knecht. DWT ist kurz für Damenwäscheträger und ein offizieller Fachausdruck. «Dabei handelt es sich um eine Orientierung zwischen Fetischismus und Transvestitismus», erklärt Knecht. Männer schmücken sich mit einem Attribut vom anderen Geschlecht, was in ihnen sexuell ein gutes Gefühl auslöst.