Schaffhausen: Exhibitionist bei Pump-Track-Anlage erwischt – Polizei nimmt Mann fest

In der Stadt Schaffhausen wurde ein Exhibitionist festgenommen. Wie die Schaffhauser Polizei mitteilte, wurde um 17.20 Uhr am Sonntagnachmittag gemeldet, dass ein Mann sich im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses versteckt habe, an sich manipuliere und Personen bei der temporären Pump-Track-Anlage an der Hauentalstrasse beobachte. Als der Mann bemerkt worden sei, sei er geflohen.