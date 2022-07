St. Gallen: Exhibitionist erschreckt Kinder und sich im Garten sonnende Frau

Nach mehreren Exhibitionismus-Vorfällen im Rheintal wurde ein 39-jähriger Mann per Strafbefehl zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Mann hielt sich oft auf Schularealen, in deren Nähe oder bei anderen öffentlichen Plätzen auf, wo er sein Glied zur Schau stellte oder sich selbst befriedigte, wie der zuständige Staatsanwalt schreibt.

Sein Verhalten wurde erstmals im September 2018 registriert. Videoaufzeichnungen einer Schule zeigten ihn mit entblössten Genitalien. Da er sich alleine dort aufhielt, wurde kein Strafantrag gestellt und nicht weiter darauf eingegangen. Einen weiteren Vorfall gab es im Mai 2019. Von einem Kinderspielplatz aus wurde beobachtet, dass der Mann in seiner Wohnung im vierten Stock am Fenster stand und onanierte. Im September 2020 spielte er bei einer Primarschule Basketball und kühlte sich am Brunnen ab, wobei er auch seinen Genitalbereich darin wusch. Noch später am gleichen Tag fiel er wieder auf. Doch noch immer fehlte ein Strafantrag.