Ukraine-Krieg : Existenzängste in der Schweiz – Psychiater warnt vor Stress durch Krieg und Pandemie

Der Krieg lässt in der Schweiz niemanden kalt. Viele Schweizerinnen und Schweizer spüren den Drang zu helfen oder fühlen sich ohnmächtig und hilflos. Ein Psychologe erläutert die Auswirkungen von Corona und dem Ukraine-Krieg auf die Psyche.

Verunsicherung, psychische Belastung und Stress. Das sind Folgen, die der Ukraine-Krieg auf die menschliche Psyche ausübt. Schon Corona war zermürbend für die mentale Gesundheit. Der seit vier Wochen andauernde Ukraine-Krieg ist jetzt noch eine zusätzliche psychische Belastung. Dies bestätigt sich auch bei der 20-Minuten-Strassenumfrage. Die Community fühlt den mentalen Druck, besonders wegen des fast fliessenden Übergangs von Corona-Krise in den Ukraine-Krieg. «Ich habe selbst Vorfahren, welche aus dem Krieg flüchten mussten und das ist auch der Grund, wieso ich mich nicht zu fest mit dem befasse. Meistens schalte ich den Fernseher nicht um 20.00 Uhr an und suche auch nicht aktiv auf Social Media nach diesen Dingen», berichtet die 20-jährige Ebi.

Laut dem Psychiater Jan Holder sind vor allem Menschen betroffen, die sich in einer emotionalen Lebenssituation befinden. Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine führen zu Stressfolgeerkrankungen und sogar zu chronischen Ängsten. Der stellvertretende Chefarzt in der Psychiatrischen Polyklinik Zürich spricht spezifisch von Existenzängsten und Zukunftsängsten, aber auch konkretere Ängste hinsichtlich der finanziellen Lage: «Wir haben eine Hyperinflation, die Preise steigen. Öl- und Gaspreise steigen. Sodass Menschen einfach am Ende der Woche oder auch viele Klienten, weniger Geld zur Verfügung haben.»