Sterbehilfe – Exit International veröffentlicht Statement zum Tod der US-Schwestern

Sterbehilfe ist in vielen Staaten verboten, weshalb viele Sterbewillige in die Schweiz reisen. International Schlagzeilen machte etwa der Fall des 104-jährigen australischen Wissenschaftlers David Goodall im Mai 2018.

Ihrem Umfeld erzählten sie davon nichts, in der Folge machte ihr Verschwinden in den USA Schlagzeilen.

In den USA sorgte das Verschwinden der Schwestern Lila Ammouri und Susan Frazier für Schlagzeilen. Freunde und Arbeitskollegen der beiden vermuteten ein Unglück oder gar ein Verbrechen, als sie von deren Tod erfuhren. Vergangene Woche bestätigte die Baselbieter Staatsanwaltschaft auf Anfrage den Tod der beiden und stellte klar, dass es keinen Anlass für eine strafrechtliche Untersuchung gegeben habe. Die Schwester reisten zum Sterben in die Schweiz und hatten ihr Umfeld nicht darüber eingeweiht.

Am Sonntag nun veröffentlichten die Sterbehilfeorganisationen Exit International und Pegasos eine gemeinsame Mitteilung zum begleiteten Suizid der beiden Frauen. Demnach starben die 54-jährige Lila Ammouri und ihre jüngere Schwester Susan Frazier (49) am 11. Februar in der Pegasos Klinik in Liestal. Beide seien Mitglieder von Exit International gewesen und schliesslich auch von Pegasos.