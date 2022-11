Bern: «Ich traute meinen Augen kaum» – Exit wirbt in Trams für Freitod

Diese hängt derzeit in Bern, Basel und Zürich in Trams und Bussen.

«Ich traute meinen Augen kaum, als ich die Werbung sah.» News-Scout G.D. fuhr kürzlich mit dem Berner Tram, als ihm eine Anzeige auffiel. Darauf rief die Organisation Exit dazu auf, sich für die Sterbehilfe anzumelden. «Das ist ja quasi, als ob man mich zum Suizid auffordern würde. Ich finde, so eine Werbung allerunterste Schublade und total unangebracht», so D.

Ich finde es gut, dass man am Lebensende diese Option hat. So etwas braucht es meiner Meinung nach nicht. Ich habe keine Meinung dazu.

«Selbstbestimmung ist ein Grundrecht»

In der Schweiz stehe ein grosser Teil der Bevölkerung und Politik hinter dem selbstbestimmten Sterben am Lebensende. Rund vier Fünftel der Bevölkerung und der Eidgenössischen Parlamentarierinnen und Parlamentarier würden die Möglichkeit einer Freitodbegleitung befürworten.

«Bei den Tramplakaten handelt es sich nicht um eine Werbe-, sondern in erster Linie um eine Aufmerksamkeitskampagne, dafür bieten sich öffentliche Verkehrsmittel aufgrund des hohen Passagieraufkommens an», so Bersier. Die Plakate würden während jeweils zwei Wochen in den Städten Basel, Bern und Zürich in Tram und Bus hängen.