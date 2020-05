Vorstellung für Senioren

Exklusiv-Zirkus für Altersheim-Bewohner

Der Zirkus Mugg aus dem Kanton Glarus spielt aus aktuellem Anlass vor den Glarner Altersheimen. Damit wollen sie den Senioren etwas Freude bereiten.

Am Mittwoch machte der Zirkus Halt in Filzbach. Dort sind die Seniorinnen und Senioren in einem Hotel untergebracht, nachdem in ihrem Heim das Coronavirus ausgebrochen war. Der Zirkus Mugg organisiert diese exklusive Tournee zusammen mit dem Kanton Glarus und den Alters- und Pflegeheimen. (NFA/sda)