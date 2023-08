Krankenkassenprämien: In diesen Kantonen wird es 2024 teuer

Am stärksten ist der Anstieg bei stationären Spitalaufenthalten und in der Physiotherapie.

Im Vergleich zum Vorjahres-Halbjahr resultiert gesamthaft ein Plus von 7,85 Prozent, pro Kopf ist es mit 6,35 etwas weniger. Die Differenz erklärt sich unter anderem durch das starke Bevölkerungswachstum. Santésuisse-Chefin Verena Nold kündigt einen heftigen Prämienschub an . Gesundheitsminister Alain Berset wird diesen im September verkünden müssen.

Berner und Urner droht brutale Prämienerhöhung

Am stärksten ist der Anstieg in Uri (13,33 Prozent), gefolgt vom bevölkerungsstarken Kanton Bern mit einem Plus von 10,53 Prozent. Auf einen besonders happigen Prämienschub vorbereiten müssen sich auch Neuenburger, Aargauer, Schaffhauser, Thurgauer, Basler und Walliser. Über neun Prozent beträgt der Anstieg in diesen Kantonen.