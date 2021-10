Pflegenotstand – Exodus in der Pflege - Politik tut zu wenig, sagt Nationalrätin

Barbara Gysi, Nationalrätin der SP, meint dazu: « Nur Geld in die Ausbildung zu buttern, ist nicht nachhaltig, wenn die Leute dann wieder gehen. Personal aus dem Ausland zu rekrutieren, ist auch nicht nachhaltig, das fehlt dann nämlich dort. Darum müssen wir wirklich an den Arbeitsbedingungen etwas machen, die müssen verbessert werden. » 10’000 unbesetzte Stellen in der Schweiz zeigen, wie gravierend die Situation ist.