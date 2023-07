Leben im Ausland: So bewerten Expats die Schweiz

1 / 1 IMAGO/Jürgen Held

Darum gehts Das Münchner Unternehmen «InterNations» hat über 12’000 Expats zu ihrem Leben im Ausland befragt.

Die Schweiz landet in der Studie auf Rang 23 von 53.

Während sie in puncto Lebensqualität und Arbeiten im Ausland sehr gut abschneidet, scheint es andernorts noch Luft nach oben zu geben.

Die Schweiz ist international bekannt für ihre Berge, Schokolade oder Uhren. Aber ihr Ruf eilt ihr auch andernorts voraus: Die Schweiz respektive die hiesigen Unternehmen gelten als attraktive Arbeitgeber, die gute Löhne zahlen und sichere Arbeitsplätze offerieren – als Pluspunkt profitiert man dabei auch noch von einem tiefen Steuersatz. Dies spiegelt sich auch in einer Studie zum Leben und Arbeiten im Ausland wider.

Im Zuge der Expat-Insider-Studie hat InterNations mehr als 12’000 Menschen zu ihrem Leben im Ausland befragt und bietet Einsicht zu ihrer Zufriedenheit mit der Lebensqualität, der Eingewöhnung, der Arbeit und der Freizeit sowie weiteren Punkten. Während die Schweiz in puncto Lebensqualität und Arbeiten im Ausland sehr gut abschneidet, scheint sie andernorts noch Potenzial nach oben zu haben.

Sicherheit und Löhne als Pluspunkte

Insgesamt landet die Schweiz auf Platz 23 der 53 in der Studie abgefragten Länder, also circa im Mittelfeld. Am besten bewerten die an der Studie teilnehmenden Expats die Lebensqualität in der Schweiz. In diesem Punkt rangiert die Schweiz auf Platz acht. In der Unterkategorie Umwelt und Klima schnappt sie sich sogar den ersten Platz. Und auch in der Unterkategorie Sicherheit landet die Schweiz mit dem zweiten Platz auf dem Podest.

Frauen scheint es häufiger in die Schweiz zu ziehen, wie eine Übersicht der in die Schweiz kommenden Expats zeigt.

In puncto Arbeiten im Ausland schneidet die Schweiz mit dem zwölften Rang ebenfalls recht ordentlich ab. Getrieben wird diese gute Platzierung vor allem durch die hohen Löhne und die sicheren Arbeitsplätze, schneidet die Schweiz in dieser Unterkategorie doch am zweitbesten ab.

Weniger rosig sieht es dann bezüglich Eingewöhnung im Ausland aus: Hier rangiert die Schweiz unter den zehn schlechtesten Ländern weltweit, und das in allen Unterkategorien und für jeden einzelnen Bewertungsfaktor.

Das sind die besten Länder für Expats

Als bestes Land zum Leben und Arbeiten im Ausland darf sich Mexiko küren. Danach folgen Spanien und Panama. Unter den Top zehn rangiert mit Portugal nur noch ein einziges weiteres europäisches Land. Die Top-Länder stechen insbesondere mit guten bis sehr guten Resultaten im Index zu den persönlichen Finanzen hervor. Ebenfalls soll die Eingewöhnung für Expats in diesen Ländern besonders angenehm sein. So sei es in Mexiko ein Leichtes, neue Freunde zu finden. Spanien hingegen punktet vor allem mit seinem Freizeitangebot.

Mexiko ist unter den Expats die beliebteste Destination.

Am schlechtesten bewerten Expats Kuwait, Norwegen, die Türkei und auch Deutschland. Unser Nachbar scheint wie auch wir nicht besonders gastfreundlich zu sein und landet in der Kategorie Eingewöhnung im Ausland auf dem 50. Platz. Im Expats Essential Index, der die Themen Sprache, Wohnen, Verwaltung und digitale Infrastruktur umfasst, schneidet Deutschland weltweit sogar am schlechtesten ab. In puncto Arbeiten im Ausland schneidet unser Nachbar mit dem 15. Platz dann schon wieder besser ab.