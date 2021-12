Ranking – Expats lieben Basel – Zürich und Genf fallen ab

Ein Expat ist eine Person, welche ohne Einbürgerung in einem fremden Land lebt und vor allem arbeitet. Wird man zum Beispiel aus Deutschland wegen der Arbeit in die Schweiz geschickt und wird hier wohnhaft, gilt man als Expat.

Das Münchner Beratungsunternehmen Internations hat eine Umfrage gestartet mit dem Ziel herauszufinden, welche Städte weltweit besonders beliebt sind. Herausgekommen ist, dass in der Schweiz arbeitende Ausländerinnen und Ausländer am meisten auf Basel stehen. Geschätzt wird hauptsächlich die hohe Lebensqualität, wie SRF schreibt. Demnach hängt die Stadt am Rheinknie die grösste Schweizer Stadt Zürich ab, die auf Platz 34 rangiert. Was die Lebensqualität angeht, schaffte es Basel sogar auf den zweiten Platz. Auch Lausanne und Zürich schaffen es in dieser Kategorie in die Top Ten.