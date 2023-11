Experiment scheitert: Juckerhof-Schafe landen beim Metzger

Doch die Tiere verursachten Frassschäden an den Obstbäumen.

«Massive» Ernteausfälle

Die Schafe wurden zum Opfer ihres eigenen Erfolgs: «Da die Schafe bei uns sehr viel junges saftiges Gras zum Mähen hatten, wurden die Tiere übergewichtig, was sich negativ auf ihre Gesundheit auswirkte», schreibt Robert Portmann, Chef Obstbauer des Juckerhofs. Teilweise seien die Tiere – auch aufgrund der dicken Wolle – kaum noch durch die Reben gekommen. Zudem hätten die Schafe erheblichen Frassschaden an den Apfelbäumen verursacht. «Das war schlussendlich nicht mehr tragbar, die Ernteausfälle waren zu massiv.»

Zunächst habe man sich nach alternativen Platzierungsmöglichkeiten umgesehen. Die Suche nach einem möglichen Platz habe sich aber sehr schwierig gestaltet: «Von allen potenziellen Schafhaltern bekamen wir dieselbe Antwort: Der Stall sei bereits voll, es sei die falsche Rasse für ihren Betrieb, und die übergewichtigen Schafe zu kurieren, sei zu viel Aufwand», so Portmann. «Schlussendlich mussten wir der Tatsache ins Auge sehen, dass es nicht mehr anders geht, als sie zum Metzger zu bringen.»

Neue Schäfchen auf dem Hof

Der Entscheid habe wehgetan. «Das macht niemand gern und wir finden es überhaupt nicht toll, dass es so gekommen ist», schreibt Portmann. Das Schöfli-Experiment habe trotzdem etwas gebracht: «Denn diese erste Erfahrung mit den Shropshire-Schafen hat uns einige wertvolle Erkenntnisse beschert, auf die wir jetzt aufbauen können.»

Im Frühling sollen bereits neue Schäfchen den Juckerhof bevölkern – allerdings eine andere Rasse. «Wenn es wieder wärmer wird, ziehen etwas kleinere, am liebsten Ouessant-Schafe bei uns ein. Diese Rasse ist explizit zur Landschaftspflege geeignet.» Der erwartete Frassschaden durch die kleinen Schäfchen werde viel geringer sein. «Ich bin mir sicher, sie werden ihren Job gut erledigen», so Portmann.

Verärgerte Leserschaft

Der Unmut über die Schlachtung ist in den Kommentaren trotzdem gross: «Es ist traurig und bedenklich, wie wenig Achtung ihr vor Leben habt und euch nicht organisiert und einen neuen Lebensplatz für die Schafe gesucht habt», schreibt ein User. «Susi» ist «absolut entsetzt»: «Uii nein, wie schrecklich!!! Wo bleibt denn da die Achtung vor Lebewesen??? So was darf einfach nicht geschehen.»