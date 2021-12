Verschwundenes Flugzeug – Experte behauptet, MH370 gefunden zu haben

Der britische Luft- und Raumfahrtingenieur Richard Godfrey behauptet, er wisse genau, wo der Malaysia Airlines F l ug 370 abgestürzt sei. In einem neun seitigen Bericht , den er auf dem Internetdienst Dropbox frei zur Verfügung gestellt hat , beschreibt er den Absturzort. Dieser bef i nde sich i m Indischen Ozean, 1993 Kilometer westlich von Perth, Australien, und 4000 Meter unter der Meeresoberfläche. Damit liegt der vorgeschlagene Absturzort nicht im Suchgebiet, welches die australischen Behörden 2015 definiert hatten.

Am 8. März 2014 verschwand eine Boeing 777-200 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking spurlos. Es befanden sich 239 Personen an Bord. Im Bericht, den er am Dienstag veröffentlicht hat, schreibt Richard Godfrey, er habe mit der sogenannten «Weak Signal Propagation» (schwache Signalausbreitungstechnologie) die letzten Bewegungen der Boeing ermitteln können.