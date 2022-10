40’000 Angestellte: Experte kritisiert Sesselkleber-Mentalität beim Bund

Darum ist das wichtig

Das fordert die SVP

Das sagt der Arbeitsmarktexperte

Sehe man sich die Ausgaben für Staatsangestellte im europäischen Vergleich an, seien diese nicht besonders hoch für ein reiches Land wie die Schweiz, sagt Arbeitsmarktexperte Marco Salvi von Avenir Suisse. Das Problem sei eher struktureller Art: «Wenn man mal drin ist, bleibt man ewig. Staatsangestellte wechseln eher selten vom Bund in die Privatwirtschaft», erklärt der Experte. Zu begründen sei dies mit der sehr hohen Arbeitsplatzsicherheit.

Das sagt das Eidgenössische Personalamt

«Die Bundesverwaltung agiert aufgrund eines gesetzlichen Auftrags und schafft die dafür nötigen Stellen», sagt Schmutz. Es liege in den Händen des Parlaments, Aufgaben und damit Stellen zu streichen. «Dazu kommen die Qualitätsanforderungen der Bevölkerung. Ein Beispiel: Will ich meinen Pass nach zwei Tagen oder erst in zwei Wochen erhalten?», so Schmutz.