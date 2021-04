Floyd-Prozess : Experte nennt Herzrhythmusstörung als Todesursache

Die Verteidigung versucht, den Tod Floyds auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen. Die Anklage zerpflückt die Argumentation des Experten.

via REUTERS

Der niedrige Gehalt an Sauerstoff habe Hirnschäden verursacht und Floyds Herz zum Stillstand gebracht, sagte der auf Pneumologie und Intensivmedizin spezialisierte Mediziner Martin Tobin

George Floyd starb an Sauerstoffmangel, wie ein Lungenspezialist bestätigt.

Will den Tod George Floyds auf eine Herzerkrankung zurückführen: Der Experte der Verteidigung, David Fowler. (14. April 2021)

Ein medizinischer Sachverständiger hat den Tod George Floyds bei dem Polizeieinsatz im Mai 2020 auf plötzliche Rhythmusstörungen wegen einer Herzerkrankung zurückgeführt. Zum Tod Floyds bei einem Polizeieinsatz hätten auch Fentanyl und Metamphetamine in Floyds Kreislaufsystem beigetragen, sagte der emeritierte forensische Pathologe David Fowler am Mittwoch im Prozess gegen den ehemaligen Polizisten Derek Chauvin. Möglicherweise hätten auch Autoabgase eine Rolle gespielt.

Der 45-jährige Weisse Chauvin ist wegen eines Tötungsdelikts im Zusammenhang mit dem Tod des Schwarzen Floyd am 25. Mai 2020 angeklagt, weil er diesem knapp neuneinhalb Minuten lang sein Knie gegen den Hals gedrückt hatte. Videoaufnahmen, auf denen der von Chauvin und weiteren Beamten gefesselte Floyd sagt, dass er nicht atmen könne, und auf denen er schliesslich regungslos wird, hatten in den USA und weltweit Proteste ausgelöst. Im Prozess hatten von der Anklage aufgerufene Experten erklärt, Floyd sei wegen der Art, wie ihn Polizisten festgehalten hätten, an Sauerstoffmangel gestorben.