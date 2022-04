«Wirtschaftlicher Suizid» – Experte sieht Russland aufs Niveau eines Entwicklungslandes zurückfallen

Die Sanktionen des Westens bringen die russische Wirtschaft in ernsthafte Schwierigkeiten. Dass es der Kreml überhaupt so weit hat kommen lassen, ist für einen Militärexperten der ETH ein schwerwiegendes Versäumnis. Trotzdem dürfte sich der Machtapparat um Putin halten.

1 / 7 Der russische Staatspräsident Wladimir Putin erfreut sich in der Heimat trotz der militärischen Misserfolge in der Ukraine wohl noch immer grosser Beliebtheit. via REUTERS Doch die internationalen Sanktionen treffen die russische Wirtschaft hart. Der Rubel hat zeitweilen stark an Wert verloren. AFP Russische Unternehmen wie der Autohersteller Lada dürften bald Probleme haben, Ersatzteile auf dem internationalen Markt zu beziehen. imago images/Xinhua

Darum gehts Der Ukraine-Krieg spielt sich nicht nur an einer militärischen, sondern auch an einer wirtschaftlichen Front ab.

Die internationalen Sanktionen haben den Druck auf Moskau stark erhöht.

Gemäss einem ETH-Experten für Militärfragen dürften sich nun jahrzehntelange Fehler der russischen Führung rächen und die Wirtschaft des Landes langfristigen Schaden nehmen.

Zurzeit läuft es für Russland im Krieg in der Ukraine, den es selbst angezettelt hat, nicht gut. Aus dem Gebiet rund um die Hauptstadt Kiew zieht der Kreml seine Truppen gemäss eigenen Angaben in diesen Tagen mehrheitlich zurück. Der Widerstand der ukrainischen Truppen dort dürfte Moskau überrascht haben. Mindestens genau so stark bläst der Wind den Machthabern aber auf der wirtschaftlichen Seite entgegen, nachdem der Westen geschlossen noch nie dagewesene Sanktionen beschlossen hat, an denen sich auch die Schweiz beteiligt. Diese Kombination aus militärischem Stillstand und Wirtschaftsmalaise dürfte Staatspräsident Putin und seine Gefolgschaft gemäss einem Militärexperten teuer zu stehen kommen und das Land langfristig verändern.

Für ETH-Experten ist russischer Truppenabzug ein Ablenkungsmanöver

Marcus Keupp unterrichtet seit 2013 an der Militärakademie der ETH in Zürich. In einem ausführlichen Interview mit der «Sonntagszeitung» geht er mit dem Kreml scharf ins Gericht. Gleich in mehrerlei Hinsicht gehe dessen Strategie in der Ukraine nicht auf. Die Führung rund um Wladimir Putin habe falsche Prioritäten gesetzt und altbekannte Fehler begangen. Nun, da die internationalen Sanktionen zu beissen beginnen, würde sich dies rächen. Das Land sei zunehmend aus dem internationalen Handel ausgeschlossen, schon bald dürfte sich dies unter anderem in fehlenden Ersatzteilen für Industriegüter bemerkbar machen.

Der ETH-Mann geizt dabei nicht mit markigen Worten: «Wir erleben die Rückabwicklung eines Schwellenlandes in ein Entwicklungsland. Russland begeht langfristig ökonomischen Suizid.» Das Agieren des Kremls habe in der Welt das Vertrauen in Moskau verschwinden lassen: «Niemand wird mehr dort investieren wollen». Vor allem aber fehle es an Fachwissen. «Die Männer, die Russland regieren, haben keine Ahnung von Wirtschaft.» Keupp zieht Vergleiche mit der Vergangenheit: Was sich jetzt abspiele, sei eine «Sowjetunion 2.0». Schon zu Zeiten des Staatenblocks habe die Zentralregierung in Moskau es nicht zustande gebracht, die eigenen Ressourcen effizient zu nutzen. Das Riesenreich importierte damals sogar mehr Weizen, als es exportierte.

Moskau kann Krieg trotz aller Schwächen in die Länge ziehen

Auf der militärischen Seite traut Keupp dem russischen Abzug aus der Nordukraine nicht. Ein solcher Abzug würde keinen Sinn machen, denn die russische Armee müsste daran interessiert sein, die ukrainischen Truppen weiterhin zu binden, damit diese ihnen im Donbass nicht entgegenstehen können.

Selbst wenn Moskau eine vollständige Eroberung der umkämpften Gebiete in der Ostukraine gelingen würde, dürften die wirtschaftlichen Probleme gemäss Keupp anhalten. Der Donbass sei für Moskau seit Ausbruch der Kämpfe 2014 ein Fass ohne Boden, denn die dortige Bevölkerung sei vollkommen von Moskau abhängig. Wegen der immer grösser werdenden Wirtschaftskrise würde Russland auf eine Zukunft wie Venezuela zusteuern, meint der Experte. Der an Ölreserven reiche Staat in Südamerika leidet seit Jahren an einer schweren Wirtschaftskrise. Wer kann, flieht aus dem Land.

Dennoch sind die Ressourcen, auf die der Kreml zurückgreifen kann, gemäss dem ETH-Mann noch immer gross genug, damit Wladimir Putin nicht ernsthaft in Bedrängnis geraten dürfte. Einen politischen Umsturz sieht der Experte in Russland deshalb nicht kommen. Die Repression erschwere dies der Opposition und ein Grossteil der Bevölkerung sei nicht an Politik interessiert. «Solange die genug zu essen haben, interessieren sie sich kaum für Politik.» Der Krieg werde weitergehen, wenn auch niederschwellig, ist der Experte überzeugt.