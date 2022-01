Risiko für Minderjährige – Experte warnt Eltern vor pornografischen Inhalten auf Instagram

Eine grosse Gefahr stellen private Nachrichten dar: Täterinnen und Täter nehmen so mit Mädchen und Jungen über Instagram Kontakt auf – mit eindeutigen Absichten. Diese Vorgehensweise nennt sich «Cybergrooming».

In der Schweiz nutzen mehr als drei Millionen Menschen den Foto-Sharing-Dienst Instagram. Das soziale Netzwerk wird gerne genutzt, um Freizeit-, Familien- und Reisebilder zu posten. Doch seit geraumer Zeit mischen sich mehr und mehr Nacktbilder und pornografische Inhalte unter die Posts, schreibt das Technik- und Lifestyle-Portal Techbook . Das ist problematisch, da viele Instagram-Nutzerinnen und -Nutzer minderjährig sind.

Die Social-Media-Plattform arbeitet zwar mit Algorithmen, welche pornografische Inhalte erkennen und blockieren, doch die Flut an expliziten Posts lässt sich nur schwer eindämmen. Offensichtlich explizite Hashtags werden schon seit einiger Zeit vom sozialen Netzwerk geblockt, die Verbreiter der nicht-jugendfreien Posts lassen sich dadurch aber nur schwierig bremsen.

Drei Formen von pornografischen Inhalten

Die pornografischen Inhalte können in drei verschiedene Kategorien eingeteilt werden, sagt Cyberkriminologe Dr. Thomas-Gabriel Rüdiger gegenüber Techbook. Die erste Kategorie seien realistische pornografische Zeichnungen und Comics. Diese seien laut Rüdiger am einfachsten zu finden: Dies könnte daran liegen, dass der Instagram-Algorithmus Schwierigkeiten hat, diese Inhalte als Pornografie zu erkennen.

Als zweite Kategorie nennt Rüdiger die klassischen pornografischen Bilder und Videos. Diese werden vom Algorithmus jedoch besser erkannt und blockiert. Die Uploader haben jedoch auch hier einen Workaround gefunden: Die Videos und Bilder werden mit Hilfe von Filtern verfremdet, sodass der Algorithmus ihnen nicht so einfach auf die Schliche kommt. Die Inhalte bleiben jedoch immer noch klar sichtbar.

Täter drängen Minderjährige zum Austausch von Nacktbildern

Eine grosse Gefahr geht von privaten Nachrichten aus: Täterinnen und Täter nehmen so mit Mädchen und Jungen über Instagram Kontakt auf – mit eindeutigen Absichten. Diese Vorgehensweise nennt sich «Cybergrooming» und ist laut Rüdiger eines der relevantesten Risiken für Kinder. Die Täter und Täterinnen lenken die Chats mit Minderjährigen auf eine sexuelle Ebene – teilweise werden sogar Treffen ausgemacht. Nicht selten kommt es auch zum Austausch von Nacktbildern – von Tätern und Täterinnen ausgehend oft unaufgefordert.

So schützt man seine Kinder

Um Kinder und Jugendliche vor solchen Überfällen zu schützen, gibt es einige Vorsichtsmassnahmen, die man ergreifen kann: Eine ist, das Konto des Nachwuchses in ein «privates Konto» umzuwandeln. Somit können nur Abonnentinnen und Abonnenten die Inhalte ihres Kindes sehen – wer nicht abonniert ist, muss zuerst eine Anfrage stellen. Ausserdem tauchen die geteilten Bilder so auch nicht in der Hashtagsuche auf.