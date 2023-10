Experte zu Drohung von Musk: Rückzug von X aus EU realistisch

Wie realistisch ist es, dass Elon Musk die Online-Plattform X in Europa sperrt?

Was ist von dieser Drohung zu halten?

Das gehört zu Musks Spiel. Mit der Drohung will er Gegendruck aufbauen. Allerdings wird sich die EU davon nicht beeindrucken lassen. Auch Musk wird wissen, dass die EU nicht einknicken wird, aber er schaut einfach mal, was er damit erreicht. Hauptsächlich ist die Drohung einfach Eigen-PR. Bei seinem eigenen Publikum kann er sich als Opfer darstellen und die Erzählung von der «bösen» EU, die ihm vorschreiben wolle, wie er zu geschäften habe, weiterverbreiten. Auch wenn Musk die Drohung nicht öffentlich bestätigt, machen sich er und die Führungscrew von X sicherlich Gedanken über einen möglichen Rückzug aus Europa. Genau wie beim Kauf von X dementierte er anfängliche Berichte auch.

Was passiert, sollte sich Musk über die EU-Gesetze hinwegsetzen?

Würde ein Rückzug aus Europa der Online-Plattform X nicht schaden?

Wenn das, was in Europa passiert, auf X nicht mehr stattfände, verliert die Plattform weltweit an Relevanz. Gleichzeitig würde die Konkurrenz von X (zum Beispiel Mastodon oder Bluesky) gestärkt, weil die europäischen Nutzerinnen und Nutzer auf andere Kurznachrichtendienste umsteigen würden. Dennoch: Rein finanziell würde der Verlust des europäischen Geschäfts für die Plattform kaum einen Unterschied machen, da X in Europa nur wenig Einnahmen generiert. Wegen des toxischen Umfelds verzichten schon heute viele grosse Firmen auf Werbung auf X.

Wäre auch die Schweiz von einer Sperrung von X betroffen?

Ja, amerikanische Firmen unterscheiden in der Regel nicht zwischen der EU und Europa. Sollte Musk X in der EU sperren, dann sicher auch in der Schweiz. Das sieht man beispielsweise auch beim Kurznachrichtendienst Threads. Meta schränkt die Applikation unter Verweis auf die Digital-Gesetze in der EU und in der Schweiz stark ein. Das, obwohl die App keine Schweizer Datenschutzbestimmungen verletzt.