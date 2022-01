Mental Health – Experten besorgt über Zunahme an Panikattacken wegen Corona

Das können Betroffene bei einer Panikattacke tun

Bei einer akuten Panikattacke rät Josef Hättenschwiler zu folgendem Vorgehen:

● Atmung und Muskeln: Konzentrieren Sie sich auf eine tiefe und ruhige Bauchatmung, entspannen Sie bewusst die Muskeln am ganzen Körper.

● Realitäts-Check: Machen Sie sich bewusst, dass es sich nicht um eine körperliche Bedrohung handelt, sondern um eine Panikattacke. Sie erleben eine heftige Angstreaktion, die vorübergeht.

● Keine Fluchtversuche: Konzentrieren Sie sich bewusst auf Ihre Umgebung. Es wird empfohlen, die Panikattacke an Ort und Stelle durchzustehen oder sich an einen ruhigen Platz in der unmittelbaren Umgebung zu begeben. Eine Flucht kann zu einer Assoziation des Ortes mit der Panikattacke führen und es besteht die Gefahr, dass Sie diesen Ort in Zukunft vermeiden. So schränken Sie sich immer weiter ein.

● Nach der Attacke: Hilfe suchen. Treten Panikattacken wiederholt auf und führen zu einer allgemeinen Beeinträchtigung im Alltag? Dann sollten Sie umgehend ein Arzt aufsuchen. Es stehen auch Video- und Telefon-basierte psychiatrische Angebote zur Verfügung. Weitere Infos und Tipps wie man die Panikattacken loswird: www.sgad.ch