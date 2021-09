Point de Presse - «Schweiz steht im Impf-Vergleich schlecht da»

Als nächstes spricht Michael Jordi, Generalsekretär Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK). 80 Patienten und Patientinnen im Ausland, die in der Schweiz wohnhaft sind, warten zurzeit auf ihre Repatriierung. Sämtliche involvierten Stellen würden daran arbeiten, dies sicherzustellen. Es erfolgt gemäss Jordi in allen Fällen eine Überprüfung sowie eine Priorisierung mit den involvierten Kassen und Versicherungen. «Aufgrund der angespannten Lage werden Spitäler in der Schweiz zurzeit aber nicht mehr angefragt.» In einigen Fällen kämen stattdessen spezialisierte Kliniken in Frage.