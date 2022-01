Point de Presse - «In der letzten Woche haben sich 10 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus angesteckt»

20 bis 29-Jährige zeigen Rückläufige Ansteckungszahlen aus. Bei Kinder sei es das Gegenteil, deren Anteil nehme zu, sagt Urs Karrer, Vizepräsident National COVID-19 Science Task Force und Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Winterthur.

Rund jede 10. in der Schweiz lebende Person hat sich laut Karrer in der letzten Woche mit dem Coronavirus angesteckt. Dies könne bedeuten, dass der Höchststand der Omikron-Welle in den nächsten Tagen oder Wochen erreicht werden könnte.